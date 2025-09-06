Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sumud Filosu Çağrısı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çağrımdır. Sumud Filosu'nun Türk limanlarından hareket etmesine izin vermediniz. Bari Sumud Filosu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarının ve güvenliklerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı altında olduğunu ve onlara gelebilecek her türlü saldırı ve zararın doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı olarak değerlendireceğinizi ve derhal gerekli müdahalelerde ve müeyyidelerde bulunacağınızı ilan ediniz" açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çağrımdır! Sumud Filosunun Türk limanlarından hareket etmesine izin vermediniz! Bari Sumud Filosundaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarının ve güvenliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı altında olduğunu ve onlara gelebilecek her türlü saldırı ve zararın doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı olarak değerlendireceğinizi ve derhal gerekli müdahalelerde ve müeyyidelerde bulunacağınızı ilan ediniz!"

Başta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olmak üzere, Sumud Filosu'nda bulunan vatandaşları için teminat açıklaması yapan liderleri hatırlatan Davutoğlu, Türkiye'nin de geri kalmaması gerektiğini belirterek, "Soykırımcı Netanyahu içi boş hamaset sözleriyle yola gelmez! Anlayacağı tek dil böylesi kararlı ve caydırıcı bir duruştur" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı Gazze'ye gitmek üzere Tunus'a hareket etmişti.