Ahmet Davutoğlu'ndan Çin ve Rusya'ya Mektup: Filistin'in İradesi Yok Sayılıyor

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi planlanan karar tasarısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin halkının iradesini yok saydığını belirterek Çin ve Rusya liderlerine mektup gönderdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi planlanan karar tasarısı için Çin ve Rusya liderlerine mektup göndererek tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin'in iradesini yok saydığını vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine sunulduğu ifade edilen ve 17 Kasım 2025 Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi planlanan karar tasarısına ilişkin olarak, Şarm eş-Şeyh toplantısına katılmayan Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e büyükelçilikler üzerinden birer mektup gönderdi.

Ahmet Davutoğlu, mektuplarında 13 Ekim 2025'te Şarm eş-Şeyh'deki zirve sırasında her iki ülkenin Gazze'nin geleceğine dair Filistin halkının iradesine yaptığı vurgu için teşekkür ederken, ateşkes ilanından bu yana yaklaşık 300 Filistinlinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi ve yardım konvoylarının büyük bölümünün Gazze'ye ulaşmaması nedeniyle ateşkesin fiilen anlamını yitirdiğini ifade etti.

Tasarının kalıcı barış yerine İsrail'in güvenlik çıkarlarını öncelediğini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ve önceki BM kararlarını yok saydığını vurgulayan Davutoğlu, Gazze'nin silahsızlandırılmasını öngören Uluslararası Güvenlik Gücü'nün yalnızca İsrail'in güvenliğini garanti altına aldığını, Filistinlilerin güvenlik ihtiyaçlarını ise tamamen dışarıda bıraktığını dile getirdi. Mektuplarında BM müktesebatı çerçevesinde beş temel ilkenin dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Davutoğlu, ilkeleri şu şekilde sıraladı:

"Filistin sorunu ile ilgili her çözüm önerisi BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu zemininde tartışılmalı ve hiçbir liderin şahsi planı olarak görülmemelidir.

Bu tasarıda Uluslararası Güvenlik Gücüne İsrail'in güvenlik kaygılarını gözeterek biçilen Gazze'nin silahsızlandırılması misyonu gelecekte İsrail'in hiçbir engelle karşılaşmadan daha da kapsamlı askeri operasyonlar yaparak Filistinlileri bir kez daha topraklarından koparma imkanı sağlamaktadır. Bu misyon sadece İsrail'in değil özelde Gazze'nin genelde Filistin'in güvenlik kaygılarını giderecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Filistin halkının da İsrail kadar kendi kendini savunma hakkı olduğu kabul edilmeden kalıcı bir ateşkes ve barış sağlanamaz.

Bu gücün kompozisyonu konusunda İsrail değil Filistin tarafı yetkili olmalı ve İsrail'in tek taraflı dayatmalarına izin verilmemelidir.

Gazze ateşkesi bağlamında atılacak her adım ve alınacak her karar BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları temelinde iki devletli bir çözüm perspektifi taşımalıdır.

İki devletli çözümün doğal şartı olarak Filistin Devleti BM Güvenlik Konseyi'nce de tanınmalı ve iki taraf arasındaki statü eşitsizliği sona ermelidir."

Davutoğlu,  her iki devlet başkanına BM şartının doğal sonucu olan bu temel hususları gözetemeyen bir tasarıya onay vermemeleri ve gerekli düzenlemelerin yapılması için karşı öneriler getirmeleri ricasında bulunarak Filistin halkına verdikleri destek için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
