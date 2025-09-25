Ahmet Davutoğlu'ndan ABD Büyükelçisi'ne Sert Tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, "Türkiye ile 10 senedir aynı sorunları konuşuyoruz. Mesele S-400 değil, mesele F-35 değil, mesele meşruiyet" ifadelerine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Görevlerinin sınırlarını aşma Büyükelçi! Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve TBMM meşruiyetini Washington'dan değil Türk halkından alır" dedi.

Davutoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'in katıldığı bir etkinlikte yaptığı "Türkiye ile 10 senedir aynı sorunları konuşuyoruz. Trump çok akıllı, 'Bütün bunlardan bıktım, onlara ihtiyaç duydukları şeyi verelim, meşruiyet' dedi. Mesele S-400 değil, mesele F-35 değil, mesele meşruiyet, Trump dahiyane bir hareket yaptı" açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda şunları kaydetti:

"Görevlerinin sınırlarını aşma Büyükelçi! Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve TBMM meşruiyetini Washington'dan değil Türk halkından alır! Trump'ın Dışişleri Bakanının ve gönderdiği Büyükelçinin kritik görüşme öncesi yaptıkları, Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk demokrasisine hakaret niteliği taşıyan bu açıklamaların cevabı verilmelidir!"