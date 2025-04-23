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Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, milli iradenin teminatı olan çocuklarla birlikte nice 23 Nisanlar diledi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesajında, "Milli iradenin ve geleceğimizin teminatı yavrularımızla ve milletimizle birlikte nice 23 Nisanlara" dedi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylatı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milli İradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin açılışının 105. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, milli iradenin ve geleceğimizin teminatı yavrularımızla ve milletimizle birlikte nice 23 Nisan'lara."

Kaynak: ANKA / Güncel
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