Ahmet Davutoğlu, MÜSİAD Kayseri Şubesi'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ile bir araya gelen Davutoğlu ve parti heyeti, ekonomiden ticarete, gıdadan turizme kadar pek çok konuda Kayseri'ye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Nazik ev sahiplikleri için Sayın Ferhat Akmermer'e ve değerli heyetine teşekkür ederiz" denildi.