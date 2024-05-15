Üye Girişi
Haberler

Ahmet Davutoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede ülkenin geleceği ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı.

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu görüşmeye ilişkin, "Ülkeyi, milletimizi, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi gereken yol haritalarını görüştük" dedi. Davutoğlu ise "Yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem, bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olağanüstü kurultayda seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, partisinin genel merkezinin İYİ Parti Genel Merkezi'ne yakın olması nedeniyle görüşmeye yürüyerek geldi. Davutoğlu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın tarafından karşılandı.

Yaklaşık olarak bir saat süren görüşme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

"SİYASET HARİÇ HER ŞEYİ KONUŞTUK"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Sık sık bir araya geldiğimiz, tecrübelerinden ve fikirlerinden istifade ettiğimiz, önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu bizi 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçilmemiz münasebetiyle tebrik etmek için partimize geldiler. Biz de bu ziyaretten memnuniyet ve şeref duyduk. Kendilerinin tecrübelerinden istifade ettik. Uzunca bir görüşme yaptık. 'Ne konuştunuz' diye sorarsanız, öncelikle söyleyeyim; siyaset hariç her şeyi konuştuk. Ülkeyi, milletimizi, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi gereken yol haritalarını görüştük" dedi.

Dervişoğlu, en kısa zamanda yine fikirlerinden istifade edebilmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Davutoğlu'na iade-i ziyarette bulunacağını da söyledi.

"AKŞENER'E MUTLULUK DİLİYORUM"

İYİ Parti'nin Türkiye'nin zor şartlarında önemli bedeller ödeyerek kurulmuş bir siyasi parti olduğunu söyleyen Davutoğlu, "İYİ Parti siyasi hayatımıza büyük katkılar yapmıştır. Bu süreç içerisinde İYİ Parti ile yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik. Sayın Akşener'e de yeni hayat döneminde sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum. Mesaimiz oldu" dedi.

"GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş paylaşımının yapıldığını söyleyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son dönemde seçim sonrasında ortaya çıkan siyasi konjonktürü, son günlerde siyasi olarak tartışılan konuları ele aldık. Yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem, bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek, devlet kurumsallaşmasını siyasi süreklilik içerisinde koruyacak ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı. Demokrasinin güçlenmesi özellikle iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğudur. Gruplarımızla birlikte sesimiz daha gür çıkıyor. Bundan sonra görüşmeleri sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Partiler Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title