Ahmet Davutoğlu: Milletimizin Başı Sağ Olsun

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağının düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C 130 nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Başsağlığı mesajı yayımlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

