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Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i Ziyaret Etti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'le bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamından bir araya geldi. Akşener, Davutoğlu'nu "Sayın Başbakan'ım hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Genel başkanlar, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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