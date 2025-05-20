Ahmet Davutoğlu Kerkük'te Türkmenlere Barış Mesajı Verdi

Ahmet Davutoğlu Kerkük'te Türkmenlere Barış Mesajı Verdi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük ziyaretinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Kerkük'ün bölgedeki barış için kritik bir nokta olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkmenlerin bir arada hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük ziyaretleri kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı ziyaret etti. Ziyarette hem duygusal hem de siyasi mesajlar veren Davutoğlu, Kerkük'ün hem kişisel tarihinde hem de Türkiye'nin dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, Kerkük ziyaretleri kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı ziyaret etti. Konuşmasında, Kerkük'ün Orta Doğu barışının anahtarı olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, "Kerkük'te huzur yoksa Irak'ta huzur olmaz. Irak'ta huzur olmazsa Orta Doğu'da huzur olmaz" sözleriyle bölgedeki barışın Kerkük'ten başladığını ifade etti. Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların barış içinde yaşamasının önemine değinen Davutoğlu, Kerkük'ün geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşliğin simgesi olması gerektiğini belirtti.

3 Ağustos 2012'de 75 yıl aradan sonra (Tevfik Rüştü Aras'tan sonra) Dışişleri Bakanı olarak Kerkük'ü ziyaret eden ilk Türk yetkili olduğunu hatırlatan Davutoğlu, o dönemde de güvenlik risklerine rağmen bölgeye gitmekte tereddüt etmediğini belirterek, "Ben Kerkük'e gideceğim" diyerek verdiği kararı bugün hala gururla taşıdığını söyledi.

"Bir olduğumuzda kimse bize yanaşamaz ama bölündüğümüzde zayıf düşeriz"

Ziyaretleri sırasında Kerkük Üniversitesi'ne de giden Davutoğlu, rektör İmran Bey ile görüştüğünü ve üniversitede ders verme sözü verdiğini dile getirdi. Kerkük'ün diğer Irak şehirlerine kıyasla daha fazla gelişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'deki iş insanlarına da çağrıda bulunarak, "Sermayenizin yarısını Kerkük'e yatırın" mesajı verdi. Türkmen toplumunun birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, "Büyük davalar küçük ihtilafları taşıyamaz. Bir olduğumuzda kimse bize yanaşamaz ama bölündüğümüzde zayıf düşeriz" diyerek özellikle seçim sürecinde beraberlik vurgusu yaptı.

Valilik süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, hiçbir kesimin dışlandığı bir yönetimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, "Türkmenlerin dışlandığı bir süreç kimseye fayda getirmez, Kürtlerin dışlandığı bir süreç de aynı şekilde zarar verir. Herkesin onayının olduğu bir seçim yapılmalı" dedi. Ziyaretinin sonunda çocukluğunda babaannesinden dinlediği Türkmen duasını paylaşan Davutoğlu, "Oğlunla ordu, kızınla oba olasın" diyerek sözlerini tamamladı ve resmi görevi olmasa da Türkmen davasına yürekten bağlı olduğunu yineledi. Davutoğlu, "Bu bir yürek görevi. Tarih bize bu misyonu yükledi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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