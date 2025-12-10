Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, İsveç Büyükelçisi Sayın Malena Mard'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Türkiye–İsveç ilişkileri başta olmak üzere Avrupa Birliği, NATO ve dünyadaki olası krizlere ilişkin verimli bir görüşme yapıldı" ifadesi kullanıldı.