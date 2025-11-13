Haberler

Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'ye Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Saadettin Saran'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Saadettin Saran ve yönetimini kulüpte ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi heyeti Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaretti bulundu. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Davutoğlu, "Heyetimiz ile birlikte bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Sadettin Saran ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere, tüm takım ve sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
