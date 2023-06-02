Ahmet Davutoğlu Eskişehir'de cenaze törenlerine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de vefat eden bir yakını ile polis memurunun cenaze törenlerine katıldı. Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun kardeşi Hüsnü Misge'nin 90 yaşında vefat eden kayınbabası Orhan Keskin için Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de vefat eden bir yakını ile polis memurunun cenaze törenlerine katıldı.

Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun kardeşi Hüsnü Misge'nin 90 yaşında vefat eden kayınbabası Orhan Keskin için Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Cuma namazını bu camide kılan Davutoğlu, Keskin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Davutoğlu, cenaze namazı sonrası Keskin'in tabutuna omuz verdi. Orhan Keskin'in naaşı, Eskişehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Ahmet Davutoğlu, göreve gitmek için otobüs beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Necdet Bayorul'un aynı camideki cenaze namazına da katıldı. Evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Bayorul'un tabutu, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bayorul'un cenazesi, Alpu ilçesi Karaçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenlerine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve vatandaşlar katıldı.