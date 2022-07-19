Ahmet Davutoğlu: Danıştay Hukukun Üstünlüğünü Yok Sayarak Siyasi İradeye Boyun Eğmiştir Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, “Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız." ANKA / Güncel Güncel Haberler

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