Ahmet Davutoğlu: "Bazı Çevrelerin Beklentilerinin Dışında Çok Olgun Bir Seçim Oldu. Kendi Adayımızın Kazanacağına İnancımız Tamdır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi bayramının işareti seçimlerdir, sandıktır. Bugün milletimiz büyük bir olgunlukla sandığa gitti. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vermiş olursa olsun herkesi tebrik ediyorum. Bazı çevrelerin beklentilerinin dışında çok olgun bir seçim oldu, ciddi bir olay yaşanmadı. Çok büyük bir katılım olduğunu her yerden bilgisini aldık. Bütün illeri hemen hemen takip etim gün boyu. Bizim de adaylarımızın olduğu iller başta olmak üzere. Hiçbir yerden olumsuz haber gelmemesi güzel. Şimdi hepimizi bekleyen görev, sorumluluk sayımlar esnasında da bu olgunluğu sergilemek, biz kendi adayımızın kazanacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi bayramının işareti seçimlerdir, sandıktır. Bugün milletimiz büyük bir olgunlukla sandığa gitti. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vermiş olursa olsun herkesi tebrik ediyorum. Bazı çevrelerin beklentilerinin dışında çok olgun bir seçim oldu, ciddi bir olay yaşanmadı. Çok büyük bir katılım olduğunu her yerden bilgisini aldık. Bütün illeri hemen hemen takip etim gün boyu. Bizim de adaylarımızın olduğu iller başta olmak üzere. Hiçbir yerden olumsuz haber gelmemesi güzel. Şimdi hepimizi bekleyen görev, sorumluluk sayımlar esnasında da bu olgunluğu sergilemek, biz kendi adayımızın kazanacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezine geldi. Davutoğlu'na eşi Sare Davutoğlu da eşlik etti. Davutoğlu partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BAZI ÇEVRELERİN BEKLENTİLERİNİN DIŞINDA ÇOK OLGUN BİR SEÇİM OLDU"

"Her şeyden önce hayırlı olmasını diliyorum. Bugün iki bayram bir arada. Birisi Anneler Günü bir kez daha bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. İkincisi ise demokrasi bayramı. Demokrasi bayramının işareti seçimlerdir, sandıktır. Bugün milletimizin büyük bir olgunlukla sandığa gitti. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vermiş olursa olsun herkesi tebrik ediyorum. Bazı çevrelerin beklentilerinin dışında çok olgun bir seçim oldu, ciddi bir olay yaşanmadı. Çok büyük bir katılım olduğunu her yerden bilgisini aldık. Bütün illeri hemen hemen takip ettim gün boyu. Bizim de adaylarımızın olduğu iller başta olmak üzere. Hiçbir yerden olumsuz haber gelmemesi güzel.

"KENDİ ADAYIMIZIN KAZANACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Seçimlerin ilk aşaması böyle olgunluk içinde geçmesidir. İkinci aşaması sayımlar esnasında aynı olgunluğu gösterilmesidir. Şimdi hepimizi bekleyen görev, sorumluluk sayımlar esnasında da bu olgunluğu sergilemek, biz kendi adayımızın kazanacağına inancımız tamdır. Milletvekilliği seçimlerinde de güçlü bir netice alacağımıza inanıyoruz. Temas ettiğimiz arkadaşlardan da aldığımız bilgiler o yönde. Önemli olan sayımlarda da herkesin bu olgunluğu göstermesi, nihai neticeyi olgunlukla beklemesi. Önden yapılabilecek bazı özel ayarlamaların geçmişte hiçbir faydası olmadı şimdi de olmaz. Sadece bir müddet insanları aldatmış olursunuz.

"SEÇİMLERİ HALKIN SAHİPLENMESİ BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Resmi ajansların, herkesin üzerine düşen sorumluluk var. Halkımıza karşı dürüst olma sorumluluğu... Siyasilerin de sorumluluğu seçim neticelerini saygıyla karşılamamız ve sonrasında ülkeyi yönetme iradesini gösterebilmemiz. Biz Millet İttifakı olarak bu neticeyi alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Önemli olan Türkiye'de demokrasinin kökleşmesidir. Bu seçimlerin seyri, oluşu, halkın sahiplenmesi başlı başına önemli bir başarıdır."