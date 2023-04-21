Ahmet Davutoğlu, Bayramın İlk Günü Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Zeytinliklerine “depreme dayanıklı diye” konut yapılacağını söyleyen bir üretici, Davutoğlu’na, “Bize hiç bilgi veren yok. Neymiş, proje varmış, etüt çalışması yapmış. Vali Bey’e söyledik, Vali Bey de ‘Ne yapalım kardeşim, sizin de tarlanız sağlam olmasaydı’ diyor” diyerek dert yandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Zeytinliklerine "depreme dayanıklı diye" konut yapılacağını söyleyen bir üretici, Davutoğlu'na, "Bize hiç bilgi veren yok. Neymiş, proje varmış, etüt çalışması yapmış. Vali Bey'e söyledik, Vali Bey de 'Ne yapalım kardeşim, sizin de tarlanız sağlam olmasaydı' diyor" diyerek dert yandı.

Ahmet Davutoğlu, bugün Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Davutoğlu'na, eşi Sare Davutoğlu da eşlik etti.

Zeytin arazilerinin kamulaştırılarak konut yapılacağını söyleyen bir üretici, Davutoğlu'na, "Bize hiç bilgi veren yok. Neymiş, proje varmış, etüt çalışması yapmış. Vali Bey'e söyledik, Vali Bey de 'Ne yapalım kardeşim, sizin de tarlanız sağlam olmasaydı' diyor" dedi. Davutoğlu ise konuyu gündeme getirme sözü verdi.

"ŞİRKET BİZİ ATTI BURAYA, KİMSE BAKMIYOR. KEŞKE ÖLSEYDİK DEPREMDE"

Başka bir depremzede de kendisine çadır ya da konteyner verilmediğini söyledi. Diğer bir depremzede de eşinin hasta olduğunu belirterek, "Şirket bizi attı buraya, kimse bakmıyor. Keşke ölseydik depremde. Allah'tan gelene şükürler olsun ama kulundan gelen o kadar ağırıma gidiyor ki intiharın eşiğine getiriyor" dedi.