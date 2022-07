Ahmet Davutoğlu: "6'lı Masa Üzerinden Türkiye'deki Kutuplaşmayı Bitirelim İstedik"

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "6'lı masa üzerinden Türkiye'deki kutuplaşmayı bitirelim istedik ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin bakmayın onlara. Biz birleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bugün Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde partisinin Üsküdar 1. Olağan İlçe Kongresine katıldı. İlçe kongresinde konuşan Davutoğlu, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından kongre için kendilerine salon verilmemesi nedeniyle ilçe kongresini Ataşehir'de yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, AKP'li belediyenin bu tutumunu eleştirdi. Davutoğlu, iktidarın da bir 6'lı masası olduğunu ve bunlar arasında rant çetelerinin, suç örgütlerinin, mafyaların ve dış mihrakların olduğunu savundu.

Ahmet Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 1. Üsküdar olağan kongremiz hayırlara vesile olsun. Bu güzel diyarda Üsküdar'ı yönetenlere de bir çift sözümüz var. Bakınız mülk sahibi olabilirsiniz, makam sahibi olabilirsiniz, şöhret sahibi olabilirsiniz. Ama insan olmanın öncelikli şartı şahsiyet sahibi olmaktır, şahsiyet. Üsküdar'da bir siyasi parti olarak biz kongre yapacağız. Bu sefer de mazeretlerle, bahanelerle kongre salonunu bize kapattılar.

GELECEK SENE BU DÖNGÜ ÇINAR İKTİDARI OLACAK: Halkı birbirine neredeyse düşman kılıp, ülkeyi 2'ye, 3'e, 4'e bölüp hükmetmeye çalışanlara sesleniyorum. Gelecek sene bu döngü çınar iktidarı olacak. Çünkü onlar kaybettiler. Kimlerle berabersiniz diye bize seslenenlere, onlara kimlerle beraber olduklarını hatırlatacağım.

6 YIL SONRA FUAT OKTAY UTANÇ VERİCİ BİR AÇIKLAMA YAPIYOR: Şimdi siz 15 Temmuz'un o manevi hatırasına, 15 Temmuz şehitlerinin o mübarek miraslarına nasıl sahip çıkıyorsunuz ey iktidar sahipleri. Aradan kaç yıl geçmiş bakın. 6 yıl geçmiş. 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor, utanç verici bir açıklama. Diyor ki, 'Şehitler için 15 Temmuz şehitleri için toplanan 309 milyon Türk lirası Ziraat Bankası'nda faize yatırıldı'. Aziz Üsküdarlılar, faiz yasağını Nass var diye hatırlatan Cumhurbaşkanı değil miydi? Şehit kanı üzerinde nasıl çiğneyerek onları faizi yatırmaktan utanmıyor musunuz siz, utanmıyor musunuz? 6 yıl neden beklediniz, neden hemen dağıtmadınız o paraları, neden hemen o şehit yakınlarını memnun ve mutlu edemediniz?

2010'DA TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ 210'DU ŞİMDİ 900: 2011 yılında ben Dışişleri Bakanı olarak batı Trakya'ya gittiğimde Yunanistan, iflas noktasındaydı ve risk primi 2 binlere kadar çıkmıştı. İflas etmişti. Türkiye'nin o zaman ve ben Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığını devrettiğimde 2016 risk primi 210'du. Rusya'nın, Güney Afrika'nın ve Brezilya'nın risk priminden çok daha iyi bir yerdeydik. Onlar 2030'lar, 250'lerdeydi. Aradan 6 yıl geçti. Şimdi Türkiye'nin risk primi 900, Yunanistan'ın risk primi 190. Brezilya'nın, Güney Afrika'da 250-300 civarında.

EKONOMİK KRİZ MERİÇ'İN ÖBÜR TARAFINA GEÇMİYOR MU: Sayın Cumhurbaşkanı, kendi başarısızlıklarını örtmek için daha önce söylediklerinin aksine şimdi diyor ki, 'Bütün bu ekonomik krizin sebebi dışarıdaki yüksek enflasyon, dünyada da kriz var. Dolayısıyla bizde de var. Hatta dünya bizi kıskanıyor'. Allah aşkına bu ekonomik kriz dediğimiz şey, Meriç'in öbür tarafına geçmiyor mu? Geçiyor değil mi? Eğer dünyada varsa. Meriç'in öte yakasında risk primi 190, bu yakasında 900. Allah aşkına bu dünyadaki ekonomik kriz savaşan Rusya'da geçerli değil mi? Geçerli. Rus rublesi, Amerikan dolarına karşı geçen seneden bu sene yüzde 12 değer kazandı, Türk Lirası yüzde 100 değer kaybetti. Bu ekonomik kriz Ukrayna'da geçerli değil mi? E geçerli. Savaşıyor da Ukrayna. Topraklarını korumaya çalışıyor. Ukrayna parası Grivna, Amerikan doları karşısında yüzde 18 değer kaybetmiş, Türk lirası yüzde 100'den fazla değer kaybetmiş. ya utanmanız lazım. Utanmanız lazım. Üzerinde ay yıldızı olan bu bayrağın bulunduğu Türk lirasına yaşattığınız zillet için utanmanız lazım.

HER YERE ŞENLİK, BİR TEK TÜRKİYE'YE FELAKET BİR MALİYE BAKANI: Evlere şenlik, sokaklara şenlik, mahalleye şenlik, her yere şenlik bir tek Türkiye'ye felaket bir Maliye Bakanı. Dedi ki bundan birkaç ay önce "Türk lirası artık daha fazla değer kaybetmez, dibi gördü" dedi. ya o zaman Türk lirası 14 lira 50 kuruştu. Şimdi 18, yarın 17,5 yarın ne olacağı belli değil. ya Allah aşkına bu milletin tepesinden çekin gidin, çekin gidin artık. Türk lirası da kurtulsun, ay yıldızlı Türk bayrağımız da her yerde onurla dalgalansın, milletimizde yoksulluktan kurtulsun.

BAŞBAKANLIĞI BIRAKTIĞIMDA TÜRKİYE 16. BÜYÜK ÜLKEYDİ ŞİMDİ DÜNYADA 21. ÜLKE: Ben başbakanlığı bıraktığımda 860 milyar dolardı bizim milli gelirimiz. ve Türkiye dünyada 16. büyük ülkeydi. Şimdi milli geliriniz 700 milyar dolara doğru geriledi, dünyada 21.ülkeyiz. İlk 20'den düştük, Süper Lig'den düştük, düşürdüler bizi, düşürttüler. Kim yaptı bunu? Dış mihraklar. E o zaman söyle sayın Cumhurbaşkanı kim bu dış mihrak? Gelin omuz omuza beraber mücadele edelim. Hadi dış mihrak İsrail ise Allah aşkına sen İsrail Cumhurbaşkanını Türk subaylarının ellerinde İsrail bayraklarıyla karşılayan sensin. Dış mihrakla iş birliği yapan sensin. Dış mihrak Amerika Birleşik Devletleri ise onlardan "Aptal olma" diye mektup alan sensin. Dış mihrak 15 Temmuz'u yaptığını iddia ettiğin Birleşik Arap Emirlikleri ise onların oraya ayaklarına gidip sonra burada karşılayan sensin. Dış mihrak falan yok. Türkiye'de 2tane iç mihrak var bütün bu krizin sebebi. 2 iç mihrak. 1cehalet, 2yolsuzluk.

HOCA ÜNVANIYLA SÖYLÜYORUM MALİYE BAKANINI EKONOMİ 101 DERSİNDEN GEÇİRMEM: Hoca ünvanıyla söylüyorum size. Bugünkü Hazine Maliye Bakanını ben, ekonomi 101 dersinden geçirmem arkadaş. Yapamaz, geçemez. Cumhurbaşkanı geçer mi? O da geçemez. Geçemez. Notlar belli işte. Dünyada bizi nereye düşürdüğünüz belli. Nasıl geçeceksiniz o Ekonomi 101 sınavından. Yani Ekonomiye Giriş demek bu. Bu Merkez Bankası Başkanı geçer mi? Geçemez.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR AMA TÜRKİYE EKONOMİSİ SADECE 5'TEN Mİ İBARET: Biz Nass'ların istismar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Nass'ın gereğini yapacağız? Faizi de düşüreceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz, işsizliği de düşüreceğiz. Ama asla manevi değerlerin değerini düşürmeyeceğiz. Söylenmedik Türkiye'de neredeyse gök kubbe altında yolsuzluk adına ne varsa Türkiye'de her şey yaşanmış. İhale yolsuzluğu. En daniskası bunlarda. Bütün kamu ihalelerini alan ne hikmetse sadece 5 şirket. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler Türkiye'de. Türkiye'nin başka şirketi mi yok? Dünya 5'ten büyüktür ama Türkiye ekonomisi sadece 5'ten ibaret öylemi?

6'LI MASA ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DEKİ KUTUPLAŞMAYI BİTİRELİM İSTEDİK: 6'lı masa üzerinden Türkiye'deki kutuplaşmayı bitirelim istedik ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin bakmayın onlara. Biz birleştirmeye devam edeceğiz.

İKTİDARIN 6'LI MASASI: Şimdi 6'lı masaya birtakım şeyleri söylüyor ya. Ben size iktidarın 6'lı masasını söyleyeyim. Masanın 1'inde bütün iddialarını kaybetmiş AK Parti var. 2'ncisi MHP, Bahçeli oturuyor orada. Erdoğan'a idam sicimi atan Bahçeli. 3'üncüsü 'Şeytan Ayetleri'nin yazarı, dağıtıcısı Doğu Perinçek. 4'üncüsü bütün bu çarklardan beslenen ihale çeteleri, rant çeteleri, kur korunmalı mevduat altında 200 milyara yakın hazine kaynağını tüketenler bu çeteler. 5'incisi organize suç örgütleri, Mafyalar. 6 sene önce Türkiye'de görülmeyen, adı duyulmayan mafya çeteleri. 6'ıncısı da dış mihraklar. Erdoğan'ın oturup 3-5 milyar swap alabilmek için Uygurları sattığı, Filistin'den vazgeçtiği, Türkiye'nin iddialarından geri adım attığı, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yok saydığı o dış mihraklar. İşte biz bu 6'lı masaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek başımıza kalsak da sürdüreceğiz."

