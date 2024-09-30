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Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Veteriner Hekimleri Odası'nın Yeni Başkanı

Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Veteriner Hekimleri Odası'nın Yeni Başkanı
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Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın 25. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçilen Ahmet Çağrı Birdal, hayvan sağlığı ve halk sağlığına yönelik projeler geliştireceğini duyurdu.

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın 25. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Çağrı Birdal, başkan seçildi.

Başkanlık binasında düzenlenen genel kurula tek aday olarak giren Birdal, bir dönem sonra 493 üyenin bulunduğu odanın yeniden başkanı oldu.

Birdal, üyelere teşekkür ederek, "Hayvan sağlığını ön planda tutarak özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar planlıyoruz. Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirme, sektörde standartları yükseltme ve halk sağlığına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine hız kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

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