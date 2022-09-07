Ahmet Akın: "Yandaş Şirket Yurtdışından Kredi Bulamadı; 2023 Yılında Açılacağı Duyurulan Otoyolun İhalesi İçin Sessiz, Sedasız Fesih Süreci...

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin’de 2023’te açılacağı duyurulan Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’nun ihalesinin fesih sürecinin başlatıldığını söyledi. Akın, “İhaleyi kazanan yandaş şirket, Türkiye’nin kredi riskinin priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından finansman bulamadı. Garantili projeye para bulunamıyor. Bu nedenle 2023 yılında açılacağı duyurulan otoyolun ihalesi için sessiz, sedasız bir şekilde fesih süreci başlatıldı” dedi.

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin'de 2023'te açılacağı duyurulan Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun ihalesinin fesih sürecinin başlatıldığını söyledi. Akın, "İhaleyi kazanan yandaş şirket, Türkiye'nin kredi riskinin priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından finansman bulamadı. Garantili projeye para bulunamıyor. Bu nedenle 2023 yılında açılacağı duyurulan otoyolun ihalesi için sessiz, sedasız bir şekilde fesih süreci başlatıldı" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yap-işlet-devret projelerine verilen garantilere karşın yurtdışından kredi bulunamamaya başlandığına işaret etti. Mersin'deki Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik kesimi için yapılan yap-işlet devret ihalesinin ardından Aralık 2021 tarihinde uygulama sözleşmesinin imzalandığını anımsattı.

"GÜNLÜK 45 BİN ARAÇ GEÇMEZ İSE EKSİK KALAN HAZİNE'DEN KARŞILANACAK"

Uygulama sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine ve otoyol için kamulaştırma kararlarının çıkmasına karşın henüz bir adım atılmadığını söyleyen Akın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidara yakın şirketlerden Kolin'in tek başına katılarak aldığı ihale kapsamında avro üzerinden 45 bin araç garantisi verildiği kamuoyuna yansımıştı. Başka bir deyişle 52 kilometrelik yol için günlük 45 bin araç geçmez ise eksik kalan Hazine'den karşılanacak."

"KOLİN'İN YURT DIŞINDAN KREDİ BULAMADIĞI GEREKÇESİYLE FESİH BAŞVURUSU YAPTIĞI BELİRTİLİYOR"

Ahmet Akın, adım atılmayan çakılmayan projeyle ilgili ihaleyi alan Kolin'in Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sessiz bir şekilde fesih başvurusu yaptığını söyledi.

Akın, "İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'nin kredi risk priminin olağanüstü yükselmesiyle yurt dışındaki kredi kuruluşları garantili olmasına karşın bu projenin finansmanını üstlenmek istemedi. Özetle; ballı, kaymaklı garanti olmasına karşın YİD projesine kredi bulunamaması Türkiye'nin yaşadığı ekonomik buhranı gösteriyor. Tüm bu gelişmelerin ardından ihaleyi alan Kolin'in yurt dışından kredi bulamadığı gerekçesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne fesih başvurusu yaptığı belirtiliyor" diye konuştu.

"İKTİDAR, YİD PROJELERİNE HAZİNE GARANTİSİ VERİLSE BİLE ARTIK KREDİ BULUNAMADIĞINI GİZLEMEK İSTİYOR"

İktidarın, 2023 yılında otoyolun açılacağını kamuoyuna duyurduğuna dikkat çeken Akın, konuyu verdiği bir soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdı. Akın, ihalenin feshedilmesinin oluşturacağı kamu zararını ve sürecin neden kamuoyundan gizlendiğini ifade ederek; "İktidar geçen yıl başka bir proje için de özel bir kanun çıkararak Ulaştırma Bakanlığı'nı kefil haline getirmişti. Şimdi de 2023 yılında açılacağı söylenen otoyol için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sessizce fesih başvurusu yapıldığı söyleniyor. Ancak bu başvuru nedense kamuoyundan gizleniyor. Çünkü iktidar, sürekli övdüğü YİD projelerine Hazine garantisi verilse bile artık kredi bulunamadığını gizlemek istiyor" dedi.