Ahmet Akın: Osmangazi Köprüsü'nde, Gelir Garantisinin Sağlanması İçin Günde 80 Bin Değil, En Az 145 Bin Aracın Geçmesi Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Osmangazi Köprüsü'nde günlük 40 bin araç ve araç başına 35 dolar artı KDV gelir garantisi verilmesi nedeniyle günlük araç geçiş sayısına ulaşılsa bile gelir garantisinin sağlanamadığını açıkladı. CHP'li Akın, "İktidar ya matematik bilmiyor ya da kamuoyunu yanıltmayı tercih ediyor. Günlük 35 dolar artı KDV üzerinden 40 bin araç garantisinde hiç artış yapılmasa bile güncel kurla Osmangazi Köprüsü'nde günlük 26,7 milyon lira tutarında gelir garantisi verilmiş durumda. Şu anki güncel kura göre gelir garantisinin sağlanması için günde 80 bin değil, en az 145 bin aracın geçmesi gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada; AKP iktidarının geçiş ve gelir garantisi verdiği köprülere ilişkin verileri yalnızca bayram dönemlerinde açıklamayı alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Köprüden geçen araç sayısının garanti edilen tutara ulaşmasının TL'deki değer kaybının ardından gelir garantisi sağlamadığına dikkat çeken CHP'li Akın, yaptığı çalışmada şu değerlendirmeleri yaptı:

"ARAÇ SAYISI DEĞİL, GELİR GARANTİSİ AÇIKLANMALI: Osmangazi Köprüsü'ne günlük 40 bin araç için 35 dolar artı KDV olmak üzere yaklaşık 38 dolar tutarında gelir garantisi bulunmaktadır. Gelir garantisine hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile Osmangazi Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti için alınan tutar ise güncel kura göre 10,5 dolara (184,5 lira) denk gelmektedir. Dolayısıyla arada oluşan yaklaşık 27,5 dolar tutarındaki fark, günde 40 bin araç geçmesi durumunda bile yine kamu bütçesinden karşılanmaktadır. Bu anlamda bayram dönemini kapsayan 14 günde Osmangazi Köprüsü'nden 757 bin 227 aracın geçmesini büyük bir başarı gibi sunulması kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Açıklanması gereken araç sayısı değil; gelir garantisinin sağlanıp sağlanamadığıdır.

GÜNLÜK 26,7 MİLYON LİRA GELİR GARANTİSİ VAR: Güncel kura göre (1 dolar 17,55 lira) 35 dolar artı KDV'nin değeri yaklaşık 670 lira olarak hesaplanmaktadır. Osmangazi Köprüsüne verilen günlük 35 dolar artı KDV üzerinden 40 bin araç geçiş garantisi için kamu bütçesinden hiç ödeme yapılmaması için şirketin günlük yaklaşık 26,7 milyon lira (1 milyon 520 bin dolar) tutarında gelir elde edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gelir elde edilmezse eksik kalan tutar kamu bütçesinden şirkete ödenmektedir.

80 BİN ARAÇ GÜNLÜK GELİR GARANTİSİNİ SAĞLAMIYOR: Bayram döneminde Osmangazi Köprüsü'nden her ne kadar garanti edilen araç sayısı iki katına ulaşsa da iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı döviz üzerinden verilen gelir garantilerinin yükünü artırmaktadır. Osmangazi Köprüsü'nden 80 bin araç geçmesi durumunda geçiş ücreti olarak (araç başına 184,5 lira) toplam 14 milyon 760 bin lira alınmıştır. Ancak 40 bin araç için 35 dolar artı KDV'nin toplam tutarı ise güncel kura göre yaklaşık 26,7 milyon liraya denk gelmektedir. Bu kapsamda bir günde 80 bin araç geçse bile gelir garantisinin sağlanması için köprüyü işleten şirkete 11 milyon 940 bin lira tutarında ödeme yapılması gerekmektedir.

YALNIZCA 2 HAFTAYI DEĞİL, 52 HAFTANIN TAMAMINI AÇIKLAYIN: AK Parti iktidarı yalnızca bayram dönemine ilişkin iki haftalık verileri açıklayıp döviz üzerinden verilen gelir garantileri nedeniyle kara deliğe dönüşen köprüleri şirin göstermeye çalışıyor. İktidara çağrımız bir yılda yalnızca 2 haftalık verileri değil, 52 haftaya ilişkin verileri açıklayın. Türk lirasındaki değer kaybının ardından Osmangazi'ye verilen gelir garantisinin sağlanması için iki seçenek var: ya günde 145 bin araç geçecek ya da dolar kuru 4,5 liranın altına inecek. Dolayısıyla sayın bakan ya matematik bilmiyor ya da bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltıyor."

ANKA / Güncel