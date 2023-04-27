Ahmet Akın: "Kuvay-I Milliye'nin Baş Şehrinde Yepyeni Bir Duyguyla Büyük Bir Coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne Göndereceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesi, "Balıkesir’in her noktasında baharlar gelmesi için beraber mücadele edeceğiz. Gençlerimizin büyük bir coşkusu var, beni de duygulandırdı. Gençlerimizin umudu da Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah bu memlekette, Kuvay-ı Milliye’nin baş şehrinde yepyeni bir duyguyla büyük bir coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne göndereceğiz" dedi.

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesi, "Balıkesir'in her noktasında baharlar gelmesi için beraber mücadele edeceğiz. Gençlerimizin büyük bir coşkusu var, beni de duygulandırdı. Gençlerimizin umudu da Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah bu memlekette, Kuvay-ı Milliye'nin baş şehrinde yepyeni bir duyguyla büyük bir coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Balıkesir'deki Kuvay-ı Milliye Meydanı'nda Balıkesirli yurttaşlarla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik edecek.

Yağmura rağmen Balıkesirli yurttaşlar, mitingden 2 saat önce meydanı doldurmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"BÜYÜK BİR COŞKU VAR. BALIKESİR, 13. CUMHURBAŞKANI'NI KUCAKLAYACAK"

Akın, "Öncelikle Kuvay-ı Milliye şehri, Kuvay-ı Milliye'nin baş şehri Balıkesir'e hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir coşku var. Balıkesir, 13. Cumhurbaşkanı'nı kucaklayacak. Şu anda daha meydan açılmadı ama giriş tarafına inanamazsınız. İnsanların büyük bir sevgi seli var. Hakikaten vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı içinde. Bir tarafından ekonomik sıkıntılar, bir tarafından mağduriyetler, bir tarafından hakkın, hukukun, adaletin askıya alınmış noktaya gelmesi, insanların ekonomik çaresizlik içinde olması ve algılarla, yalan dolanla kandırılmaya çalışılması… İşte bunun sonucunda, Kuvay-ı Milliye'nin baş şehri artık 'dur' diyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, KUVAY-I MİLLİYE'NİN BAŞ ŞEHRİNDEN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE UĞURLANACAK"

Ahmet Akın, "Göreceksiniz, 14 Mayıs'tan sonra, gece büyük oy farkıyla Balıkesir'de Cumhurbaşkanı'mız, Kuvay-ı Milliye'nin baş şehrinden Çankaya Köşkü'ne uğurlanacak. Biz de gururlanıyoruz. Ben, bu memleketin çocuğuyum. Ailem dediğimiz Balıkesir'imizle bir arada olmak bizlere ayrıca mutluluk veriyor. İl Başkanı'mız ve yönetim kurulumuzla birlikte hakikaten güzel bir çalışma oldu. İnşallah birlik beraberlikle Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımızı büyük bir coşkuyla ağırlayacağız ve buradan Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN BÜYÜK BİR COŞKUSU VAR, BENİ DE DUYGULANDIRDI. GENÇLERİMİZİN UMUDU DA KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Balıkesir'in sorunlarına değinen Akın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in tüm sorunlarını dile getirdi. İnanın tüm sorunlara hakim. Bu konularla ilgili çözüm önerilerini de paylaştı. Bizler de milletvekilleri olarak defalarca dile getirdik. Balıkesirli çiftçimizin, vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Şu anda Türkiye'de kendi kendine yeten ve Türkiye'yi doyurabilecek Balıkesir, neredeyse tarımı terk etme noktasına geldi. Süt hayvanları mezbahaya gitti, gördük, binlerce hayvan. Tarımdan, topraktan, üretimden uzaklaştırdılar. İşte biz, toprakları kalkındıracağız. Balıkesir'in her noktasında baharlar gelmesi için beraber mücadele edeceğiz. Gençlerimizin büyük bir coşkusu var, beni de duygulandırdı. Gençlerimizin umudu da Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah bu memlekette, Kuvay-ı Milliye'nin baş şehrinde yepyeni bir duyguyla büyük bir coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz."