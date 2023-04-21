Ahmet Akın: 'İktidara Geldiğimizde, Bütün İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Doğal Gazı Tamamen Ücretsiz Hale Getireceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara gelmeleri halinde konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında nitelikli indinim yapacaklarını belirterek, “İktidara geldiğimizde, bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında, bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara gelmeleri halinde konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında nitelikli indinim yapacaklarını belirterek, "İktidara geldiğimizde, bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında, bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek" dedi.

CHP'nin enerji ve altyapı politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz doğal gazının millet için kullanılmasına yönelik tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Akın, şunları kaydetti:

"İKTİDARIMIZDA HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA SOĞUKTA GİRMEYECEK: Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi, halkın yararına verilen tüm taahhütleri devamlılık esasıyla mutlaka yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız daha fazlasını hak ediyor. İktidara geldiğimizde, bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında, bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek.

DOĞAL GAZ KONUT TARİFESİNDE NİTELİKLİ İNDİRİMLER YAPACAĞIZ: Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji hizmeti kaliteli ve kesintisiz, ödenebilir olacak. Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere, doğal gaz konut tarifesinde nitelikli indirimler yapacağız.

'AMASIZ, FAKATSIZ' SEVİNDİĞİMİZİ İFADE ETTİK: CHP olarak, hiçbir zaman Karadeniz doğal gazıyla ilgili 'Arayamazsınız, bulamazsınız ya da çıkartamazsınız' söyleminde bulunmadık. Tam tersine, 'amasız, fakatsız' sevindiğimizi ifade ettik. Buradaki doğal gaz varlığı konusunda CHP olarak yalnızca 'Zam yapmayın. Doğal gazı kendi siyasi çıkarınız için değil, vatandaş için kullanın' dedik. Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının üzerinden geçen 32 ayda doğal gaza konutlarda tam 17 defa zam yapıldı. Konut faturaları; vergi, fon ve sistem kullanım bedeli hariç yaklaşık yüzde 230 oranında arttı.

İKTİDARIMIZDA, ISINMA, TEMEL BİR İHTİYAÇ KAPSAMINDA LÜKS OLMAKTAN ÇIKACAK: Vatandaş, kombisini açamaz hale geldi. Resmi raporlara göre, faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı bir yılda yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu durum, Türkiye'de ısınma ihtiyacını lüks haline geldiğini gösteriyor. Ama vatandaşlarımız merak etmesin. İktidarımızda, ısınma, temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacak."