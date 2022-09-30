Ahmet Akın: 'Hizmet Alım İhalelerinde Tepeden Tırnağa Usulsüzlük Var'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporları ile ilgili; “Milyarlarca lira tutarındaki ihaleler rekabetin ve şeffaflığın olmadığı bir ortamda verildi. Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilen projelerde 500 milyon liranın üzerindeki müşavirlik hizmetlerinin herhangi bir esas ve usul belirlenmeden alındığı tespit edildi. Başka bir deyişle hizmet alımlarında tepeden tırnağa pek çok şaibe ve usulsüzlük bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporları ile ilgili; "Milyarlarca lira tutarındaki ihaleler rekabetin ve şeffaflığın olmadığı bir ortamda verildi. Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilen projelerde 500 milyon liranın üzerindeki müşavirlik hizmetlerinin herhangi bir esas ve usul belirlenmeden alındığı tespit edildi. Başka bir deyişle hizmet alımlarında tepeden tırnağa pek çok şaibe ve usulsüzlük bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada; Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporlarında pek çok ihalede usulsüz ve şaibe tespit edildiğini belirtti. Akın'ın açıklaması şöyle:

"PAZARLIK USULÜ İHALE KAYNAK AKTARMA ARACINA DÖNÜŞTÜ: AK Parti iktidarı; istisna olması gereken pazarlık usulünü yasa tanımadan istismar etmeye devam ediyor. İktidar, milyarlarca lira tutarındaki kamu kaynağını kendisine yakın şirketlere aktarırken bu yöntemi kullanarak kamuoyundan pek çok bilgiyi gizliyor. Başka bir deyişle yasayla hüküm altına alınan ve belirli zorunlu şartları taşıması gereken pazarlık usulü ihaleler AK Parti iktidarının keyfi tutumuyla asıl yöntem haline getirildi. Milyarlarca lira tutarındaki ihaleler rekabetin ve şeffaflığın olmadığı bir ortamda verildi.

SALGIN DÖNEMİNDE BİLE USULSÜZLÜKLER BİTMEDİ: Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporları AK Parti iktidarının her şeyi kapalı kapılar ardında yapmayı çok sevdiğini göstermektedir. Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporları, AK Parti iktidarının kamu kaynaklarını ihalelerle verirken adeta hiçbir yasal mevzuatı tanımadığını ortaya koymaktadır. 2021 yılında milyonlarca esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı, çalışanların gelirlerinin düştüğü Covid-19 salgını yaşanırken; AK Parti iktidarı çoğu altyapı projesi olan pek çok kamu ihalesini usulsüz bir şekilde gerçekleştirdi. İktidarın yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirdiği pek çok ihaledeki müşavirlik hizmetleri ihalelerinin de usulsüz olduğu belirlendi.

HİZMET ALIM İHALELERİNDE TEPEDEN TIRNAĞA USULSÜZLÜK VAR: Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilen projelerde 500 milyon liranın üzerindeki müşavirlik hizmetlerinin herhangi bir esas ve usul belirlenmeden alındığı tespit edildi. Müşavirlik hizmet alımlarının yanı sıra yapım kontrollük, danışmanlık hizmet alım işlerinde de pek çok usulsüzlük olduğu belirlenirken, ihale yapılması gereken bazı işlerin ise ihalesiz bir şekilde özel şirketlere verildiği tespit edilmiştir. Başka bir deyişle hizmet alımlarında tepeden tırnağa pek çok şaibe ve usulsüzlük bulunmaktadır.

AK PARTİ PAZARLIK USULÜ İHALELERİ KARANLIKTA BIRAKIYOR: AK Parti iktidarı döneminde defalarca değiştirilen ihale mevzuatına uyulmamasıyla pek çok usulsüzlük ve şaibeli işlem yapıldığı anlaşılmaktadır. İktidar, vatandaşın parasını harcarken pazarlık usulünün arkasına gizlenerek hesap vermemeyi tercih etmiştir. Özellikle 2021 yılında pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin yasal olarak kamuoyuna açıklanması gerekirken karanlıkta bırakılmıştır.

İKTİDARIMIZDA KAMU İHALE YASASI'NI DEĞİŞTİRECEĞİZ: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz pazarlık usulüyle verilen ihalelerle ilgili şeffaflık çağrısı yaparak bu ihalelerin açıklanmasını istedik. İktidar sus pus olup hiçbir ses vermezken; Sayıştay bizim tespitlerimizin doğru olduğunu denetim raporlarıyla ortaya koydu. Sayıştay denetçileri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği ihalelerde pek çok usulsüzlük yapıldığını ortaya koymaktadır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde de yer aldığı üzere iktidarımızda Kamu İhale Yasası'nı değiştireceğiz. Kamu ihalelerini rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Kamuda israf ve adrese teslim ihale uygulamasını bitireceğiz."