Ahmet Akın: "Hedefimiz 250 Olan Belediyemizin Sayısını 400'e Çıkarmaktır. Tüm Örgütümüzle Çok Daha Fazla Çalışacağız"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Şanlıurfa’da; “Biliyoruz ki 31 Mart 2024’te CHP’li belediyelerimizin sayısını artıracağız. Sosyal demokrat ve önce insan diyen daha fazla belediyeyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Hedefimiz 250 olan belediyemizin sayısını 400’e çıkarmaktır. Tüm örgütümüzle çok daha fazla çalışacağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki belediyelerimizin sayısını artıracağız. Önümüzdeki süreçte bizler yerel yönetimlerde CHP modeliyle hesap veren, kalkınan, büyüyen ve önce insan diyen anlayışı bu topraklarda egemen kılacağız” dedi.

Haber: GÜLARA SUBAŞI Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Şanlıurfa'da; "Biliyoruz ki 31 Mart 2024'te CHP'li belediyelerimizin sayısını artıracağız. Sosyal demokrat ve önce insan diyen daha fazla belediyeyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Hedefimiz 250 olan belediyemizin sayısını 400'e çıkarmaktır. Tüm örgütümüzle çok daha fazla çalışacağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki belediyelerimizin sayısını artıracağız. Önümüzdeki süreçte bizler yerel yönetimlerde CHP modeliyle hesap veren, kalkınan, büyüyen ve önce insan diyen anlayışı bu topraklarda egemen kılacağız" dedi.

CHP bugün Şanlıurfa'da Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya katılan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları dile getirdi:

"HEDEFİMİZ 250 OLAN BELEDİYEMİZİN SAYISINI 400'E ÇIKARMAKTIR. TÜM ÖRGÜTÜMÜZLE ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

"31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere bugün itibariyle tam 183 günümüz kaldı. Biz bu sürece gelene kadar yol haritamızı belirledik. Özel stratejilerimizi seçim bölgelerine göre ayırıyoruz. Biliyoruz ki 31 Mart 2024'te CHP'li belediyelerimizin sayısını artıracağız. Sosyal demokrat ve önce insan diyen daha çok fazla belediyeyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Hedefimiz 250 olan belediyemizin sayısını 400'e çıkarmaktır. Tüm örgütümüzle çok daha fazla çalışacağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki belediyelerimizin sayısını artıracağız. Örgütümüzle el ele, omuz omuza olacağız, vatandaşımızı kucaklayacağız. Özellikle bu bölge yıllarca iktidar tarafından kaderine terk edilmiş durumda. Belediyecilik hizmetleri temel bir hak olarak değil vatandaşı müşteri gibi gören bu mantıkla yönetilmiştir. Önümüzdeki süreçte bizler yerel yönetimlerde CHP modeliyle hesap veren, kalkınan, büyüyen ve önce insan diyen anlayışı bu topraklarda egemen kılacağız.

"BELEDİYELERİMİZİN ÖRNEK PROJELERİNİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRACAĞIZ"

Bu gün başta 11 büyükşehir belediyemiz ve var olan tüm belediyelerimizin örnek hizmet ve projelerini Türkiye'nin dört bir yanına ve Güneydoğu Anadolu bölgemize ulaştıracağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarlasını elektrik ücreti nedeniyle yeteri kadar suyla buluşturamayan çiftçinin, kaderine terk edilen ve yurt dışına çıkmak için her yolu deneyen gençlerin sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerini hazırladık. Biz tüm bölgenin sorunlarına talibiz ve bu sorunları çözmeye de kararlıyız. Bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde Atatürk'ümüzün şu ifadeleri yer almaktadır; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Bu anlayışla çalışıyoruz ve çalışacağız.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİMİZDE TALİMATINIZLA HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEMİŞTİR"

Dar gelirli vatandaşlarımızın yoksulluğu üzerinden prim yapmadık, yalnızca hizmet götürdük. Pandemi döneminde iktidar maske bile vermeyi beceremezken CHP'li belediyelerimiz zor durumdaki vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için birlik beraberlik içerisinde seferber oldular. Yoksul ailelerdeki çocuklarımız yeteri kadar beslenemediği için fiziksel gelişmeleri sağlıklı olamıyor. CHP'li belediyelerimiz bütün engellemelere karşın kendi sorumluluk bölgelerinde hem de Türkiye'nin dört bir yanında zor durumdaki gençlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların yanında olmuştur. CHP'li belediyelerimizde talimatınızla hiçbir çocuk yatağa aç girmemiştir.

"TEK ARZUMUZ BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİNİ DAHA FAZLA SAYIDA VATANDAŞIMIZA ULAŞTIRABİLMEK, ONUN İÇİN HEDEF 400 DİYORUZ"

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra ilk günlerde iktidar sahaya bile inemezken CHP'li belediyelerimizin vatandaşın yanında olmak için nasıl bir mücadele verdiğine tüm Türkiye şahit olduk. Belediyelerimiz eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bu yıl yüz binlerce öğrencimize kırtasiye desteği, on binlerce üniversite öğrencimize barınma desteği sundu. CHP'li belediyeler varsa vatandaşa destek var. Vatandaşı müşteri olarak görmeyen, yurttaşlık bilinciyle hizmet verme aşkı var. Tek arzumuz belediyelerimizin desteğini daha fazla sayıda vatandaşımıza ulaştırabilmek, onun için hedef 400 diyoruz. İnanıyoruz, birlik ve beraberlik içinde 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde başarımızı çok daha fazla artıracağız."

KARADAĞ: "ŞANLIURFA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ, İLÇE BELEDİYELERİNİ ALACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ da şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mıza ne yazık ki eğitim, tarım, turizm, kültür ve sanayi gibi alanlarda son sıralarda yer almaktadır. Milletimize reva görülen liyakatsizliğe karşı önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesini, ilçe belediyelerini alacağımıza söz veriyorum. Mücadelemize büyütmek adına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizlere güç geleceğe yön verecektir. Genel Başkanım, Şanlıurfa'nın partili tüm neferleri eksiksiz, daima ve tüm gücümüzle yanınızdayız."