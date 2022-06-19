Ahmet Akın: Erdoğan Yetkiyi İstediğinden Beri 4 Yıldır Yalnızca Zam Yapmakla Uğraştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siz bu kardeşinize verin yetkiyi, ondan sonra faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" sözünün üzerinden dört yıl geçtiğini belirterek, "Yanlış politikalarla Türk lirası karşısında döviz kurunun 3,5 kat artmasına neden olan Erdoğan, akaryakıt fiyatlarını 4,5 kat, enerji faturalarını ise 4 kat artırarak, 2018 yılından bu yana yalnızca zam yapmakla uğraştığını göstermiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 seçimlerinden önce yaptığı bir konuşmada "Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra şu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" demesinin üzerinden tam dört yıl geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri söylediği 19 Haziran 2018 tarihindeki döviz kuru, akaryakıt, enerji ve temel gıda maddelerinin fiyatlarını bugünkü fiyatlarla karşılaştırdı.

"Yanlış politikalarla Türk lirası karşısında döviz kurunun 3,5 kat artmasına neden olan Erdoğan, akaryakıt fiyatlarını 4,5 kat, enerji faturalarını ise 4 kat artırarak, 2018 yılından bu yana yalnızca zam yapmakla uğraştığını göstermiş oldu" diyen Akın, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ 3,5 KATI GEÇTİ: Rejim değişikliği, dört yılda milli paramız Türk lirasını adeta pula çevirdi. Erdoğan'ın 'Verin yetkiyi, nasıl uğraşılır görün' diye konuştuğu 19 Haziran 2018 tarihinde 1 dolar, 4 lira 73 kuruştan işlem görüyordu. Dolar kuru, bugün itibarıyla 17 lira 32 kuruşa çıktı. Dolar kurundaki artış, 3,5 katı geçerek yüzde 267 oldu. Aynı tarihte 1 avro da 5 lira 50 kuruştan işlem görürken bugün 18 lira 21 kuruşa çıkarak yüzde 231 oranında arttı. 19 Haziran 2018 tarihinde 1 gram altının fiyatı da 193 lira olarak hesaplanırken gram altının fiyatı yüzde 430 artarak bugün bin 25 liraya çıktı.

AKARYAKIT ARTIŞI NEREDEYSE 5 KAT: Dört yıl önce 50 litre büyüklüğündeki bir depo motorinin maliyeti ortalama 320 lirayı bile bulmazken bugün 320 liraya çeyrek depo motorin bile alınamıyor. 19 Haziran 2018 tarihinde litre fiyatı 6 lira 40 kuruş olan motorinin fiyatı, bugün yüzde 370 oranında artarak 30 lira 11 kuruşa çıktı. Aynı tarihte litre fiyatı 6 lira 87 kuruş olan benzinin fiyatı ise yüzde 305 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa dayandı. LGP otogazın litre fiyatı da 3 lira 83 kuruştan 12 lira 32 kuruşa çıkarak yüzde 231 oranında zamlandı.

ENERJİ FATURALARI 4 KAT ARTTI: Dört yıl önce konut tarifesinde kullanılan 1 kilovatsaat elektriğin vergi ve fonlarla birlikte birim fiyatı 44 kuruş olurken bugün 1 kilovatsaatin birim fiyatı, düşük kademede 1 lira 35 kuruş, yüksek kademede ise 2 lira oldu. Başka bir deyişle elektrik fiyatı, dört yılda yüzde 353 oranına kadar zamlandı. 19 Haziran 2018 tarihi itibarıyla vergi ve fonlarla birlikte ortalama 1 metreküp doğal gazın konut tarifesindeki birim fiyatı 1 lira 10 kuruş olurken bugün ortalama 4 lira 50 kuruşa çıktı. Buna göre doğal gaz fiyatı yüzde 310 oranında artış gösterdi. 95 lira 50 kuruş olan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yüzde 255 oranında zamlanarak 339 liraya çıktı.

GIDA FİYATLARI 5,5 KATA KADAR ARTTI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şunla, bunla uğraşacağını söylediği dört yıl boyunca Türkiye'de ekmek fiyatları da rekor oranda arttı. 19 Haziran 2018 tarihinde 250 gram ekmek 75 kuruştan satılırken bugün 3 liraya çıktı. Aynı tarihte 1 kilogram kıyma 40 liraya satılırken bugün kıymanın kilogram fiyatı 160 liraya dayandı. 1 litre çiğ süt 1 lira 40 kuruşa satılırken bugün çiğ sütün litre fiyatı 7 lira 70 kuruşa çıktı. Buna göre ekmek ve kıyma fiyatları en az 4, süt fiyatları ise 5,5 kat artış gösterdi."

ANKA / Güncel