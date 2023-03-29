Ahmet Akın'dan Türkiye'ye Verilen 1,4 Milyar Dolarlık Tahkim Cezasına Tepki: 'İktadara Geldiğimizde Cezanın Bedelini Asla Milletimize Ödetmeyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Irak’ın başvurusu üzerine Türkiye’ye verdiği 1,4 milyar dolarlık tazminat cezası nedeniyle AKP iktidarına tepki gösterdi. Akın, “Türkiye’ye ceza verilmesinin nedeni, Irak’la yapılan petrol ticareti anlaşmasına aykırı davranılması. Biz, iktidara geldiğimizde, cezanın bedelini asla milletimize ödetmeyeceğiz. Sorumlulardan hesabını soracağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Irak'ın başvurusu üzerine Türkiye'ye verdiği 1,4 milyar dolarlık tazminat cezası nedeniyle AKP iktidarına tepki gösterdi. Akın, "Türkiye'ye ceza verilmesinin nedeni, Irak'la yapılan petrol ticareti anlaşmasına aykırı davranılması. Biz, iktidara geldiğimizde, cezanın bedelini asla milletimize ödetmeyeceğiz. Sorumlulardan hesabını soracağız" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Irak merkezi yönetimiyle yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye verdiği 1,4 milyar dolarlık tazminat cezasını değerlendirdi. Akın, şunları kaydetti:

"ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYULMADI"

"Türkiye ile Irak merkezi yönetimi arasında 2010 yılında yapılan anlaşma kapsamında petrol ticaretinin nasıl yapılacağı düzenlenmiş durumda. İki ülkenin Enerji Bakanlıkları da petrol ticaretinin yalnızca Irak merkezi yönetiminin yetkilendirdiği SOMO üzerinden yapılacağı yönünde deklarasyon yayınladı. Ancak 2014 yılından sonra Türkiye, Irak bölgesel yönetiminde üretilen petrolü, merkezi yönetimin bilgisi olmadan Kerkük-Yumurtalık boru hattı üzerinden almaya başladı. Yani 2014 yılından sonra uluslararası anlaşmaya uyulmadı.

"1,4 MİLYAR DOLAR TUTARINDAKİ CEZANIN HESABINI SORACAĞIZ"

Türkiye'ye 30 milyar dolar tutarında ceza verilmesi talep edilirken Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden, 2014-2018 yılları arasında 1,4 milyar dolar tutarında bir ceza kararı verildi. Biz, iktidara geldiğimizde, Türkiye'ye 1,4 milyar dolar tutarında ceza verilmesine neden olan sorumluları belirleyeceğiz. Türkiye'ye ceza verilmesine neden olan bu kararın sorumluları hesap verecek.

"ENERJİ BAKANLIĞI, SANKİ BAŞARI KAZANILMIŞ GİBİ SUNDU"

2018 yılından sonra yapılan ticaretle ilgili de ikinci bir tahkim süreci devam ediyor. Cezanın ardından bu karar emsal kabul edilir ve uluslararası alanda gerekli girişimler yapılmazsa Türkiye, ikinci kez ceza ödemek zorunda kalabilir. Tüm bunlar ortadayken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ceza kararı sanki 'başarı kazanılmış' gibi duyurulmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konuda kamuoyundaki iddialarla ilgili sessiz kalması dikkat çekicidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tahkimde Türkiye'nin kabul edilen ve edilmeyen taleplerini kamuoyuna açıklamalıdır."