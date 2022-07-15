Ahmet Akın: Botaş'ın Tarihinde İlk Kez Doğal Gaz Alımı İçin Yurt Dışından Kredi Alması Hem Türkiye'nin Hem de Kurumun Finansman Sıkıntısı Yaşadığını...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "AK Parti iktidarının yanlış enerji politikaları ülkemizin arz güvenliği tartışmalı hale getirmektedir. Kamu kurumları ile özelleştirilen sektör arasında yaşanan finansal kriz her gün derinleşirken BOTAŞ'ın tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi alması hem Türkiye'nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması, iktidarın Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alımı için Deutsche Bank'dan 929 milyon dolar tutarında Hazine garantili kredi almasını değerlendirdi. Akın, şunları kaydetti:

"BOTAŞ, TARİHİNDE İLK KEZ DOĞAL GAZ ALIMI İÇİN YURT DIŞINDAN KREDİ ALDI"

"AK Parti iktidarının yanlış enerji politikaları ülkemizin arz güvenliği tartışmalı hale getirmektedir. Kamu kurumları ile özelleştirilen sektör arasında yaşanan finansal kriz her gün derinleşirken BOTAŞ'ın tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi alması hem Türkiye'nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması, iktidarın Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur.

"SPOT LNG ALIMI, DOĞAL GAZIN DAHA MALİYETLİ OLMASINA NEDEN OLDU"

İktidarın 2020 yılında doğal gaz fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından uzun vadeli boru hattı anlaşmalarını yenilemek yerine spot piyasadan LNG alımına yönelmesi, bugün Türkiye'de doğal gazın çok daha maliyetli olmasına neden olmuştur. Hem 2018 hem de 2019 yıllarında spot piyasadan alınan LNG'nin toplam doğal gaz ithalatındaki oranı yüzde 10 iken 2020 yılında bu oran yüzde 19'a çıkmıştır. Bu hatalı karar ile hem konut hem sanayide doğal gaz fiyatları rekor oranda artmıştır.

"LNG İHTİYACININ YALNIZCA 10'DA BİRİ TEMİN EDİLEBİLECEK"

BOTAŞ'ın bugüne kadar aldığı yurt dışı krediler, yalnızca yeraltı depolama tesisleri gibi projelerin finansmanı için kullanılmıştır. Şimdi BOTAŞ'ın LNG alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması, büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. 2021 yılında spot piyasadan yaklaşık 7 milyar metreküp LNG alınırken bu tutarın 2022 yılında 9 milyar metreküpe çıkması beklenmektedir. BOTAŞ'ın üç yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar ile Türkiye'nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpü karşılanacaktır. Başka bir deyişle yurt dışı kredisi ile Türkiye'nin bir yılda spot piyasadan aldığı LNG'nin yalnızca 10'da biri temin edilebilecek.

"FATURASINI VATANDAŞ PAHALILIKLA ÖDÜYOR"

İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlarımız hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022'de yeraltı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğal gaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında, BOTAŞ'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ'ın şimdi de doğal gaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması, kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir."

ANKA / Güncel