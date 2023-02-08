Ahmet Akın: Bir Ses Daha Duyup, Bunu Afad'a İletip Yardımcı Olmak İçin Mücadele İçerisindeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bir ses daha duyup, bunu AFAD’a iletip yardımcı olmak için mücadele içerisindeyiz. AFAD’a ulaşmaya bir kanal daha açtık. O dakikadan itibaren burada hummalı bir çalışma başladı. 85-90 arkadaşımız burada telefonlara tek tek cevap veriyorlar. Bunların hepsini sisteme aktarıyorlar. Sistem aynı anda AFAD’ın sistemine gönderiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bir ses daha duyup, bunu AFAD'a iletip yardımcı olmak için mücadele içerisindeyiz. AFAD'a ulaşmaya bir kanal daha açtık. O dakikadan itibaren burada hummalı bir çalışma başladı. 85-90 arkadaşımız burada telefonlara tek tek cevap veriyorlar. Bunların hepsini sisteme aktarıyorlar. Sistem aynı anda AFAD'ın sistemine gönderiyor" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, CHP Afet Koordinasyon Merkezi, genel merkezde oluşturuldu. CHP Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki gönüllülerle yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, şöyle konuştu:

"CHP Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Gönüllü arkadaşlarımız burada. Partimizin Gençlik Kolları üyeleri burada. Parti Meclis üyelerimiz burada. Herkes tam bir seferberlik içerisinde. Bir ses daha duyup, bunu AFAD'a iletip yardımcı olmak için mücadele içerisindeyiz. AFAD'a ulaşmaya bir kanal daha açtık. O dakikadan itibaren burada hummalı bir çalışma başladı. 85-90 arkadaşımız burada telefonlara tek tek cevap veriyorlar. Bunların hepsini sisteme aktarıyorlar. Sistem aynı anda AFAD'ın sistemine gönderiyor. Bu şekilde; AFAD'a ulaşamayan herkese bir kanal daha açmış oluyoruz. Bazen burada güzel haberler de alıyoruz. Canların kurtarıldığının mutluluğunu da yaşıyoruz. Burada büyük bir emek var. Büyük bir heyecan var. Büyük bir emek ve büyük bir heyecanla partimiz, afete yakalanan vatandaşlarımıza yardım için büyük bir uğraş içerisinde. Buradan tekrar, CHP Genel Merkezi'nden yaralılarımıza bir an evvel kavuşmayı, enkaz altında kalanların mutluluğa, ailesine, yuvalarına, sevdiklerine kavuşması arzusuyla Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz."