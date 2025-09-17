Spiralle çamaşır makinesinin ayaklarını kesmek isterken elini kesti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmeye çalışan Ahmed İ. (29), elinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi Çayır Sokak'taki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed İ., evindeki çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmek istedi. Bu sırada spiralin kayması sonucu Ahmed İ., sol elini kesti. Elinde derin kesikler oluşan ve yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed İ., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.