Spiralle çamaşır makinesinin ayaklarını kesmek isterken elini kesti

Spiralle çamaşır makinesinin ayaklarını kesmek isterken elini kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çamaşır makinesinin ayaklarını kesmeye çalışan 29 yaşındaki Ahmed İ., elinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmeye çalışan Ahmed İ. (29), elinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi Çayır Sokak'taki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed İ., evindeki çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmek istedi. Bu sırada spiralin kayması sonucu Ahmed İ., sol elini kesti. Elinde derin kesikler oluşan ve yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed İ., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

