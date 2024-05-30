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Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Ahlatlı öğrencilerin hazırladığı 'Ahlat Doğasından Yansımalar' adlı proje, büyük bir başarıya imza attı. Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ve öğrencileri Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, derece almanın gururunu yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye finaline katılan Ahlatlı öğrenciler, hazırladıkları "Ahlat Doğasından Yansımalar" adlı projeyle üçüncülük elde etti.

Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ile öğrencileri Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, derece almanın gururunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Efe Tübitak Bitlis Ahlat Eğitim Güncel Haberler

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