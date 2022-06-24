Ahlatlı çiftçi hemşerilerine bir tır karpuz dağıttı Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, hasadını yaptığı bir tır dolusu karpuzu ilçe sakinlerine dağıttı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, hasadını yaptığı bir tır dolusu karpuzu ilçe sakinlerine dağıttı. Ahlatlı çiftçi Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını memleketinde dağıtmak üzere ilçeye gönderdi. Selçuklu Çarşı Meydanı'na getirilen yaklaşık 30 ton karpuz, burada vatandaşlara dağıtıldı. AA / Serdar Adıyaman - Güncel Bitlis Subaşı Adana Güncel Haberler

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