Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında jandarmanın helikopterle yaptığı gösteriler katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde, kent sakinleri ve birçok ilden gelen vatandaşlar, coşku ve gururu bir arada yaşadı.

İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı alanda cirit ve jandarma atlı birliklerinin gösterilerini, güreş müsabakalarını izleyen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince sunulan "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" helikopter gösterileri de coşkuyla izlendi.

Alanı dolduran binlerce kişi, etkinliğin yapıldığı bölgede dakikalarca manevra yapan helikopterlerin gösteri uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
