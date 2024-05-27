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Ahlat'ta Türk Halk Müziği Konseri

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde görevli müzik öğretmenleri ve ilçedeki müzisyenlerden oluşan grup, 'Harman Yeri Türk Halk Müziği' konseri verdi. Konserde sahne alan öğrencilerin gösterisi büyük ilgi gördü. Konser Zeybek gösterisiyle sona erdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görevli müzik öğretmenleri ve ilçedeki müzisyenlerden oluşan grup, "Harman Yeri Türk Halk Müziği" konseri verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konserde sahne alan Ergezen İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin darbuka gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.

Daha sonra öğretmenler ve müzisyenlerden oluşan grup, Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.

Zeybek gösterisiyle sona eren konser, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz, okul müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Ahlat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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