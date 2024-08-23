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Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlandı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat'a yakışan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Ahlat'tan önemli mesajlar vereceğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Ahlat'tan dünyaya Gazze'nin ve Filistin'in sesi olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız buradan dünyaya duyuracak. Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet olarak hep birlikte Selçukluyuz, Osmanlıyız, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ahlat herkesten daha güçlü bir desteği Türkiye Yüzyılı'na verecektir. Anadolu'nun fethi 1071 Malazgirt Zaferi'miz kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, devletin zirvesinin Ahlat'ta bir araya geleceğini bildirerek, "Bu sene bayrağımızın yanında Filistin bayrağı da var. Kubbet-ül İslam'dan Kubbet-üs Sahra'ya, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a selam olsun. Tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermek için, tüm dünyaya buradan ciddi bir mesaj vermek için, katil İsrail'e buradan cevap vermek için tüm Ahlat'ı pazar günü alana davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve devletin zirvesini karşılamak üzere vatandaşları Ahlat'taki millet bahçesine davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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