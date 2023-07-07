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Ahlat'ta sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Ahlat'ta sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonucu kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık görevlilerine teslime edildi. Durumu iyi olan çocuk, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Harabeşehir Mahallesi kırsalında Ömer Marangoz (12), 90 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Marangoz, sağlık görevlilerine teslime edildi.

İlk müdahalenin ardından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan Marangoz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

İtfaiye Bitlis AFAD Güncel Haberler

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