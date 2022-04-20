Ahlat'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
 - Güncelleme:

Çatısı uçan Gençlik Merkezi'nin drone ile görüntülenmesi Etrafa savrulan çatı parçaları Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez'in açıklaması Ahlat Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı'nın açıklaması Alanın drone ile görüntülenmesi BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli...

BİTLİS (AA) - Çatısı uçan Gençlik Merkezi'nin drone ile görüntülenmesi

Etrafa savrulan çatı parçaları

Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez'in açıklaması

Ahlat Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı'nın açıklaması

Alanın drone ile görüntülenmesi BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gençlik Merkezi'nin çatısı uçtu.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

gençlik, Bitlis, Drone, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title