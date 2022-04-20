Ahlat'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu
AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Çatısı uçan Gençlik Merkezi'nin drone ile görüntülenmesi Etrafa savrulan çatı parçaları Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez'in açıklaması Ahlat Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı'nın açıklaması Alanın drone ile görüntülenmesi BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli...
BİTLİS (AA) - Çatısı uçan Gençlik Merkezi'nin drone ile görüntülenmesi
Etrafa savrulan çatı parçaları
Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez'in açıklaması
Ahlat Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı'nın açıklaması
Alanın drone ile görüntülenmesi BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gençlik Merkezi'nin çatısı uçtu.
AA / Serdar Adıyaman - Güncel