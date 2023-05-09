Ahlat'ta "sandık kurulu eğitimi" düzenlendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.
Seçim Kurulu tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda 14 Mayıs'ta sandık başında görev alacak memurlara seçim mevzuatı ve işlemleri hakkında bilgiler aktarıldı.
Ardından yurt içi sandık kurulu eğitim filmi izletildi.
Programa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğba Yılmaz da katıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel