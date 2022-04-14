Ahlat'ta "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat'ta "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
Ahlat'ta 'Okullarımız için senden de bir kitap olsun' kampanyası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, Ahlat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap bağış kampanyasıyla okul kütüphanelerindeki kitap sayısının artırılması hedefleniyor.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya okul müdürlüklerine teslim edeceği kitaplar, ilk, orta ve liselerdeki kütüphanelere bırakılacak.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title