Ahlat'ta "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası
AA - Serdar Adıyaman - Güncel
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası başlatıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okullarımız için senden de bir kitap olsun" kampanyası başlatıldı.
Kaymakamlık, Ahlat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap bağış kampanyasıyla okul kütüphanelerindeki kitap sayısının artırılması hedefleniyor.
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya okul müdürlüklerine teslim edeceği kitaplar, ilk, orta ve liselerdeki kütüphanelere bırakılacak.
AA / Serdar Adıyaman - Güncel