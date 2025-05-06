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Ahlat'ta Öğrencilere Meyve Fidanı Dağıtıldı

Ahlat'ta Öğrencilere Meyve Fidanı Dağıtıldı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Her Çocuk Bir Fidandır Projesi' kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı. Proje, çocuklara ağaç sevgisini aşılamayı ve alternatif ürünleri göstermeyi amaçlıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Her Çocuk Bir Fidandır Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve alternatif ürünleri göstermek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca proje başlatıldı.

Proje kapsamında Alpaslan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Batuhan Bingöl, geleceğin teminatı gençlerin ilçenin geleceğine değer katacağını söyledi.

Fidanların da gençlerle büyüyeceğini belirten Bingöl, "İnşallah fidanların büyüdüğünü görmek hepimize nasip olacak. Medeniyetimizin gelişmesini de takip edeceğiz. Bu anlamda öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez öğrencilerle fidan dikti.

Programa bazı kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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