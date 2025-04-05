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Ahlat'ta Nisan Ayında Kar Sürprizi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Mart ayından beklenen kar, Nisan ayında geldi ve çevreyi beyaza bürüdü. Yerel sakinler, çiftçilere destek için dualar ediyor.

Ahlat'ta Nisan ayında kar sürprizi

İlçenin yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Nisan ayında kar yağdı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat'ın yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin ve Çukurtarla köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Çukurtarla köyünde yaşayan Erhan Cebe, "Mart ayında beklediğimiz kar Nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Allah yardım etsin tüm çiftçilere" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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