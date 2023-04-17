Ahlat'ta MHP aday tanıtımı programı düzenlendi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatınca, aday tanıtım programı düzenlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) İl Teşkilatınca, aday tanıtım programı düzenlendi.
İlçedeki alış veriş merkezinde düzenlenen toplantıda adaylar Gökhan İdiz, Osman Gülsar ve Abdurrahim Subaşı, katılımcıları selamlayarak kendilerini tanıttı.
Adaylar seçimler için destek istedi.
Programa MHP İl Başkanı Tekin Uçak, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, MHP il ve ilçe teşkilatları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel