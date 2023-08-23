Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılı kutlamaları Ahlat'ta başladı

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılı kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen açılış programı ile başladı.

Çarho mevkiinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda düzenlenen kutlamalar renkli görüntülerle başladı. 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda kurulan 51 çadırda iller tanıtım için sergilerini açarken, çeşitli etkinliklerin yer aldığı alanda ise 2 gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler yer alacak. Türk Yıldızları da Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü nedeniyle gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Kutlama programında bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Bütün dünya Sultan Alparslan için hutbe okudu. Cuma günü sefere çıkmadan İslam aleminin duasını aldı. Zaferi elde ettiğimizden bu yana bu topraklara kim kem gözle yaklaştıysa yok oldu, imha oldu, ama milletimiz var oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bin yıl önce olduğu gibi bugünde biriz, beraberiz, kardeşiz, hep bir, beraber ve kardeş olacağız diye haykırıyoruz. Yürüyüşümüz kutlu olsun. Büyük zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan'a ve onun ordusuna selam olsun. Bize bir vatan emanet ettiler. Bu vatan ebediyen bizim olacak. Bizler 1071 ile Malazgirt ile Sultan Alparslan ile Selçukluyuz. 1299 ile 1453 ile Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. Bizler 1919 ile 1923 ile cumhuriyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bin yıllık zaferimizi kutluyoruz. Her yıl Malazgirt'te, kubbet-ül İslam Ahlat'ta buluşuyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize büyük bir milletin çocuklarıyız, dedelerimiz bize bir vatan emanet ettiler" diye konuştu.

Törende konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da, Ahlat'ın Anadolu'nun tapu senedi olduğunu ifade ederek, "Ahlat, Anadolu'muzun tapu senedidir. Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır, dosta güven düşmana korku veren yükselişimizin mührüdür. Yeni nesillere sahip olduğu kutsal değerlerin sembol ismidir Ahlat. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği şanlı tarihin adıdır Ahlat. Ahlat; mazisi derin, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan kadim yerin adıdır. Ahlat geçmişte birçok savaş sahnelerine şahitlik etmiş birçok medeniyeti ağırlamış ve birçok farklı kültürleri bir arada barındırmış İslam dünyasının ortak mirasıdır. Bundan dolayı kubbet-ül İslam unvanına mazhar olmuştur. Yaklaşık 10 bin civarı abide eseri üstünde barındıran Ahlat'ımız tarihte olduğu gibi günümüzde de tarihsel miras olmasında önemli bir yere sahiptir" şeklinde konuştu.

Açılışa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurum amirleri vatandaşlar katıldılar.