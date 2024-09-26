Ahlat'ta Kaybolan Altınlar Sahibine Teslim Edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir esnafın iş yerinin önünü temizlerken bulduğu kesedeki 2 tam, 4 yarım ve 6 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

Dün Muş'un Malazgirt ilçesinden Ahlat'a gelen Ceyhun Demir, içinde altınların bulunduğu keseyi düşürdü.

İlçede esnaflık yapan Sani Kargın, iş yerinin önünü temizlediği sırada yerde bulduğu kesedeki altınları Zabıta ekiplerine teslim etti.

Belediyeden yapılan anonsun ardından belediyeye giden Demir, altınları teslim aldı.

Demir, gazetecilere, kaybettiği altınlarının bulunmasına sevindiğini söyledi.

Dünden bu yana altınları aradığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Sağ olsun bir esnaf arkadaş altınları bularak zabıtaya teslim etmiş. Onlarda belediyeye gelerek tutanak altına alıp kasaya bırakmış. Biz de Ahlat Belediyesine gelerek tutanakla altınlarımızı aldık. Bulan arkadaştan Allah razı olsun. Kesede, 2 tam, 4 yarım ve 6 da çeyrek altın vardı. Bizim için değerliydi, emeğimizle kazanmıştık."

Kargın ise ilçede dün iş yerinin önünü temizlerken kesenin içerisinde bulduğu altınları zabıtaya teslim ederek insanlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Zabıta memuru Kamuran Balcı ise "İlçedeki bir esnafımız tarafından bulunarak bize teslim edilen altınları muhafaza altına aldık. Belediyemize götürdüğümüz altınları müdürlerimizle tutanak eşliğinde kasaya bıraktık. Bugün altınları sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.