Ahlat'ta kar etkili oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

İlçede etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Aniden başlayan kara hazırlıksız yakalananlar, caddelerde yürümekte zorlandı.

İlçe sakinlerinden Engin Kalender, "Nisan ayında kar yağdığını ilk defa gördüm. Allah yardımcımız olsun. Bu yıl bahar mevsimi geç geliyor." dedi.