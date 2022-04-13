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Ahlat'ta kar etkili oldu

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta kar etkili oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

İlçede etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Aniden başlayan kara hazırlıksız yakalananlar, caddelerde yürümekte zorlandı.

İlçe sakinlerinden Engin Kalender, "Nisan ayında kar yağdığını ilk defa gördüm. Allah yardımcımız olsun. Bu yıl bahar mevsimi geç geliyor." dedi.

Ahlat'ta kar etkili oldu

Ahlat'ta kar etkili oldu

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık, Nisan, Ahlat, kar, Güncel, Haberler

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