Ahlat'ta kadınlar "hüsnü hat" öğreniyor - Haberler

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Ahlat'ta kadınlar "hüsnü hat" öğreniyor

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta kadınlar 'hüsnü hat' öğreniyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum Projesi" kapsamında kadınlara yönelik hüsnü hat kursu açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum Projesi" kapsamında kadınlara yönelik hüsnü hat kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta 30 kadına hüsnü hat sanatı konusunda eğitim veriliyor.

Kurs eğitmeni Kader Yumuşak, yaptığı açıklamada, hüsnü hat kursuna yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Kursa katılanlara öncelikle Arapça harflerin öğretildiğini belirten Yumuşak, "Eğitimler sonunda kadınlarımızın yaptıkları eserleri sergileyeceğiz. Başarı gösterenlere sertifika vereceğiz." dedi.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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