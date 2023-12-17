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Ahlat'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

17 Aralık 2023 15:33 Güncelleme: 15:34 Abone Ol

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İHH Ahlat Şubesi öncülüğünde düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, ilçedeki alışveriş merkezinin önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup, Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi. İHH Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ve mazlum insanları katlettiğini belirten Erkan, şunları kaydetti: 'Saldırıları sebebiyle Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller, üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. Uluslararası sözleşmelerce kullanılması yasaklanmış bombalar Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir.'