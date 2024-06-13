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Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç teslimi yapıldı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle akülü araç teslimi yapıldı. Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen araçlar, engellilere dağıtıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle akülü araç teslimi yapıldı.

Ahlatlı Avukat Muaz Ergezen aracılığıyla Hollanda Sivaslılar Platformu tarafından finanse edilen, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen akülü araçlar, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.

Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliği önünde düzenlenen programa katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, engellilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bingöl, araçların getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Kapımız sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sosyal devlet ilkesi gereği elimizden geldiğince sizlerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışacağız. Güzel günlerde kazasız, belasız, huzur ve mutlulukla bu araçları kullanmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

Engelli bireylerden Zeki Doğan ise "Bize akülü araç verdiler. Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin." dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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