Ahlat'ta düzenlenen şöhretler turnuvası Grup İmera konseriyle sona erdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Geleneksel 3. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" Grup İmera konseriyle sona erdi.

Gençlik Spor Kulübü tarafından "Sağbetullah Balcı" anısına düzenlenen 40 yaş üstü futbol turnuvasının final maçının ardından Grup İmera, şehit stadyumunda konser verdi.

Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile Kulüp Başkanı Kenan Örken, etkinlikte birinci olan takıma kupa ve madalyalarını verdi.

İlçede spor ve sanatın gelişmesi için çaba harcayanlara teşekkür eden Bingöl, "Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz ancak kazananı olur. Hangi yaştan olursa olsun spor yapan muhakkak kazanır. Buradan hem geleceğimizin mimarı olan gençlerimize başarılar diliyorum hem de bu turnuvaya katıldıkları için ihtiyar delikanlılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çoban da güzel bir organizasyonun düzenlendiğini belirterek, desteklerinden dolayı Gençlik Spor Kulübüne teşekkür etti.

Örken ise kulübün üç yılda yaptığı çalışmalar ve yürüttükleri projeleri anlattı.

Ödül törenin ardından sahne alan Grup İmera, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.