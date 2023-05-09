Ahlat'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa kadınlar ilgi gösterdi.

Programa katılan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti Bitlis Milletvekili adayı Muaz Ergezen, AK Parti Ahlat Kadın Kolları Başkanı Necmiye Taşdemir, Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Semra Çeker ve çok sayıda kadın katıldı.