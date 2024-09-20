Ahlat'ta Aile Konulu Konferans Düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 'Türkiye Yüzyılında Güçlü Kadınlar' projesi kapsamında ailede mahremiyet ve değerler üzerine bir konferans gerçekleştirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "aile" konulu konferans düzenlendi.
Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Türkiye Yüzyılında Güçlü Kadınlar" projesi kapsamında konferans yapıldı.
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, ailede mahremiyet, ailede din ve değer üzerine bilgiler aktardı.
Konferansa Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar ve kurum amirleri katıldı.