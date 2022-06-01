Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

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Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.

Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Fikret Dağ, kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Stantları gezen Dağ ve beraberindekiler, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Programa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ADEM Koordinatörü Aynur Alçiçek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık Ahlat Güncel Haberler

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