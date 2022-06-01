Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
AA - Serdar Adıyaman - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.
Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.
Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Fikret Dağ, kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Stantları gezen Dağ ve beraberindekiler, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.
Programa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ADEM Koordinatörü Aynur Alçiçek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Serdar Adıyaman - Güncel